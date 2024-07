Während der EM So liefen die Grenzkontrollen während der EM: „Wir machen das hier nicht zum Spaß“

Der Verkehr aus Richtung Luxemburg staut sich am Grenzkontrollpunkt „Dicke Buche“. Das sieht man schon von der gegenüberliegenden Seite aus und hofft, auf dass sich das erhöhte Verkehrsaufkommen wieder aufgelöst hat, wenn man selbst dort fährt. In den meisten Fällen ist das auch so, denn die Bundespolizei lockert die Kontrollen und öffnet die Kontrollspur, wenn der Verkehrsrückstau mehr als 20 Minuten beträgt.