Einhaltung der Corona-Regeln : So liefen die Kontrollen von Polizei und Ordnungsämtern

So liefen die Kontrollen von Polizei und Ordnungsämtern

Symbolbild von Kontrollen des Ordnungsamtes in Trier Foto: Presseamt Trier

Trier/Region Auch am vergangenen Wochenende haben vielerorts Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte oft gemeinsam mit den zuständigen Ordnungsbehörden die Einhaltung der Corona-Regeln überwacht. Das ist das Ergebnis:

Dabei zählten die Einsatzkräfte von Freitag, 13. November, bis Sonntag, 15. November, insgesamt 319 Verstöße. In den meisten Fällen wurde die Mund-Nasen-Bedeckung nicht getragen (252 Personen). In 60 Fällen beanstandeten die Einsatzkräfte unzulässige Personenansammlungen, und 51 Personen hatten den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. In den überwiegenden Fällen stießen die Einsatzkräfte laut Mitteilung der Polizei auf die Einsicht der Angesprochenen. Das Fazit der Einsatzkräfte: Insgesamt herrscht eine hohe Akzeptanz zur Einhaltung der angeordneten Maßnahmen.