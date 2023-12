TV fragt nach Passantin angefahren: So oft kommt es in Trier zu Unfällen an Fußgängerüberwegen

Unfälle mit Fußgängern an für sie gedachten Überwegen (also an Zebrastreifen oder Fußgängerampeln) sind besonders erschreckend, fühlen sich die Menschen an diesen Stellen in der Regel doch relativ sicher. Ein Unfall dieser Art, der sich kürzlich in der Mustorstraße in Trier ereignete, brachte die Redaktion darauf, nachzufragen, wie häufig solche Unfälle eigentlich in Trier vorkommen. Die Polizei informierte.