Tipps gegen Langfinger Weihnachtliches Gedränge: So schützen Sie sich richtig gegen Taschendiebe

Weihnachten rückt näher. In den Fußgängerzonen nimmt der Betrieb zu. Die Menschen strömen in die Geschäfte, um Geschenke zu besorgen. Hinzu kommen weihnachtliche Großveranstaltungen vom Theaterstück über Konzerte bis hin zum Weihnachtsmarkt. Besonders an den Ständen mit Leckereien, Glühwein oder weihnachtlich-winterlichen Waren geht es manchmal kuschelig zu. Und gerade diese Situationen bieten Profidieben die Gelegenheit, mal schnell in die Hosentasche oder den Rucksack zu langen und schlecht verstaute Wertgegenstände herauszuziehen.