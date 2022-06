In der vierten Etage von St. Martinus ist die so genannte Wahlleistungsstation untergebracht für Patienten mit privaten Krankenversicherungen oder Zusatzversicherungen. Die Station und die Zimmer sind wesentlich komfortabler eingerichtet als die normalen Stationen. Marcus Schu, Regionalbereichsleiter Bau und Technik der BBT-Gruppe, schaut sich einen der Kühlschränke an, die zu der zusätzlichen Ausstattung der Privatstation gehören.