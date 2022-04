Neue Perspektiven : Zu Besuch beim Girls’Day in der Handwerkskammer Trier

Elektrotechnikermeisterin Annika Goebel zeigt beim Girls’Day, wie die Arbeit mit Technik aussieht und was daran Spaß macht. Foto: Eva Walter

Trier-Nord Rollenbilder prägen die Berufswahl. Jährlich findet ein bundesweiter Aktionstag statt, der Mädchen und Jungs neue Perspektiven bieten soll. Auch in Trier gab es am Donnerstag spannende Angebote. Der TV war zu Besuch beim Girls’Day in der Handwerkskammer.