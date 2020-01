Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheit : Erholung am Tag, mulmiges Gefühl in der Nacht: So soll der Palastgarten sicherer werden

Der Trierer Palastgarten gibt selbst bei Regen ein pittoreskes Bild ab. Doch sobald die Dunkelheit hereinbricht, meiden viele Menschen den Bereich rund ums Kurfürstliche Palais – trotz der Laternen, die in einigen Bereichen der Anlage stehen. Foto: TV/Rebecca Schaal

Trier In der Dunkelheit einmal quer durch den Palastgarten? Das ist für viele Trierer undenkbar, weil alleine die Vorstellung Angst auslöst. Doch was tun? Der Stadtrat will Licht ins Dunkel bringen.

Sonne tanken, im Schatten der Bäume lesen oder dösen, picknicken, Fußball spielen, zwischen Hecken und Wasserflächen spazieren gehen: Der Palastgarten zwischen Kurfürstlichem Palais und den Kaiserthermen ist vor allem im Sommer als Erholungsmöglichkeit mitten in der Stadt sehr beliebt. Doch das ändert sich, sobald die Dunkelheit kommt. Dann lösen die großen Hecken und Bäume Grusel bei vielen Passanten aus, das Licht der Laternen ist zu schummrig, die Angst vor Übergriffen mitunter groß.

Das könnte anders sein, glaubt die CDU-Stadtratsfraktion und fordert deshalb ein Beleuchtungskonzept, um den „Angstraum Palastgarten“ zu beseitigen. Vor allem bei Anbruch der Dunkelheit werde der Palastgarten immer mehr von Trierern gemieden, da es trotz stetiger Bemühungen der Polizei und des Ordnungsamtes dort immer wieder zu Straftaten komme.

Info Razzia im Palastgarten und am Hauptbahnhof (red) Immer wieder hat die Polizei im Trierer Palastgarten Drogendealer dingfest gemacht – verstärkt aber im vergangenen Jahr (der TV berichtete). Bei einer lange vorbereiteten Razzia im August 2019 wurde am Hauptbahnhof und im Palastgarten kontrolliert. Im Mittelpunkt standen 24 Drogendealer, die schon länger im Visier der Ermittler standen, und gegen die zum Teil bereits Haftbefehle vorlagen. Zwei Stunden lang riegelte die Polizei den kompletten Palastgarten ab und kontrollierte dort 29 Menschen. Sieben Dealer wurden verhaftet. Es seien vor allem Jugendliche und Heranwachsende, die sich dort mit Cannabis eindeckten, darunter viele Schüler aus Trier. Rund einen Monat später wurde ebenfalls im Palastgarten und im Nells Park im Trierer Norden kontrolliert. Das Ergebnis: Die Beamten stellten viele Betäubungsmittel sicher. Gegen die Besitzer der Drogen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Ist das wirklich so? Der TV hat bei der Polizei nachgefragt. „Eine Recherche der Anzahl der im Palastgarten erfassten Straftaten ist anhand der polizeilichen Kriminalstatistik nicht möglich“, teilt Polizeisprecher Karl-Peter Jochem mit. Aber: „Anhand uns vorliegender Lagebilder können wir jedoch sagen, dass die Zahl in den Jahren 2017 und 2018 im mittleren zweistelligen Bereich gelegen hat.“ Dabei handelt es sich vor allem um Drogendelikte, Diebstahl „und in geringem Maße Rohheitsdelikte“ – also zum Beispiel Körperverletzung.

Im vergangenen Jahr stieg dann die Zahl der registrierten Straftaten. Die Erklärung: „Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung und der polizeilichen Auswertungen zu diesem Bereich setzte das Polizeipräsidium Trier im Mai 2019 eine Ermittlungsgruppe unter Federführung der Kriminaldirektion Trier ein, die vorrangig Maßnahmen im Bereich des Palastgartens durchführte“, erläutert Jochem. Und wo mehr kontrolliert wird, können mehr Kriminelle erwischt werden. Jochem: „Dadurch stieg die Anzahl der dort festgestellten Straftaten im Jahr 2019 auf einen unteren dreistelligen Bereich.“ Ob es sich beim Palastgarten nun generell um einen besonders gefährlichen Ort handelt, kann die Polizei nicht pauschal beantworten. Das unterliege der ständigen Lagebewertung und könne sich auch kurzfristig ändern.