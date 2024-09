Gegen Rechtsextremismus „Nie wieder ist jetzt“ – So war die Demo für Demokratie in Trier (Fotos)

Auch ein Arzt kam zur Kundgebung an die Porta Nigra. Dr. Spirk arbeitet in der Flüchtlingshilfe in Trier: „Ich lerne in meiner Sprechstunde viele Menschen kennen, die schwer traumatisiert sind, die verprügelt wurden und Kinder, die ebenfalls schwer belastet sind. Wenn jemand meint, es gäbe zu viele Flüchtlinge, bitte ich zu bedenken, dass seit 2015 mehr als 85 Prozent an Migranten in unser Versicherungssystem einzahlen, indem sie arbeiten gehen und sehr gute Arbeit leisten. Ich sage daher: Flüchtlinge sind nicht das Problem sondern gute Beispiele von gelebter Integration.“