Karneval : So war die Mattheiser Kappensitzung

So war die Mattheiser Kappensitzung

Trier St. Matthias ist mit einem Cabaret-Programm in die Session 2023 gestartet. Die zweite Sitzung ist am Freitag, 10. Februar.

(red) Die „närrische Doppelspitze“ Moni Maringer und Bene Maxheim führten am Samstagabend souverän durch ein heißes Cabaretprogramm bei der Mattheiser Kappensitzung. Und es heißt noch ein weiteres Mal „Manche mögens heiß, Cabaret in St. Mattheis!“ Die zweite Sitzung ist am Freitag, 10. Februar, ab 19.11 Uhr im Pfarrzentrum St. Matthias. Kartenverkauf im Mattheiser Klosterladen.