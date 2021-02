Nach Rücktritt von Dezernent Thomas Schmitt : Oberbürgermeister Wolfram Leibe macht Corona, Theater und Feuerwehr zur Chefsache

Trier Nach dem Rücktritt des Beigeordneten Thomas Schmitt (CDU) hat der Stadtvorstand dessen Zuständigkeiten unter sich aufgeteilt. Der Stadtrat muss den neuen Verantwortlichkeiten in seiner Sitzung am 10. März noch zustimmen.

Der Neubau der Feuerwehr-Hauptwache, die millionenschwere Generalsanierung des Stadttheaters, die Umsetzung und Überwachung der Corona-Maßnahmen: Das alles gehörte zu den Aufgaben von Dezernent Thomas Schmitt im Trierer Stadtvorstand. Nach seinem Rücktritt müssen die übrigen Beigeordneten nun die freigewordenen Ressorts übernehmen. Wie die Verantwortlichkeiten aufgeteilt werden soll, darüber hat am heutigen Montag der Stadtvorstand beraten.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) will alle Aufgaben rund um das Impfzentrum und Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie übernehmen, ebenso die Verantwortung als Dezernent für das Stadttheater und die Feuerwehr .

Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Elvira Garbes (Grüne) übernimmt in der Übergangszeit bis zur Neubesetzung der freigewordenenen Dezernentenstelle die Verantwortung für das Bürgeramt, das Amt für KFZ-Zulassungen/Fahrerlaubnisse sowie für das Ordnungsamt, das Stadtmuseum, die Wissenschaftliche Bibliothek /Stadtarchiv, den Bereich Tourismus und das Kulturamt .

Diese Neuverteilung der Zuständigkeiten will der Stadtvorstand dem Stadtrat in dessen Sitzung am 10. März vorschlagen und zur Abstimmung stellen.