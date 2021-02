Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Rücktritt von Dezernent Thomas Schmitt : Oberbürgermeister Wolfram Leibe macht Corona, Theater und Feuerwehr zur Chefsache

Wolfram Leibe, Oberbürgermeister der Stadt Trier. Foto: Friedemann Vetter

Trier Nach dem Rücktritt des Beigeordneten Thomas Schmitt (CDU) hat der Stadtvorstand dessen Zuständigkeiten unter sich aufgeteilt. Der Stadtrat muss den neuen Verantwortlichkeiten in seiner Sitzung am 10. März noch zustimmen. So sieht die bisherige Verteilung aus.