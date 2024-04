Nach Herrenberg-Urteil Musikschüler können aufatmen: Jetzt gibt es eine Lösung für die Honorarkräfte

Trier · Aufatmen bei Dozenten und Schülern: An der Musikschule in Trier waren Teile des Unterrichts in Gefahr, weil laut einem Urteil des Bundessozialgerichts viele Arbeitsverträge mit Honorarkräften illegal sind. Doch nun hat die Stadtverwaltung einen Lösungsvorschlag unterbreitet.

22.04.2024 , 17:59 Uhr

Nach langem Ringen scheint die Stadtverwaltung Trier eine Lösung für die Musikschule mit ihren Honorarkräften gefunden zu haben. Foto: picture alliance / dpa/Jens Kalaene