Kultur & Freizeit : Das Riesenrad aus 600 Metern Höhe

Aus der Fliegerperspektive: Das Trier-Zurlaubener Moselufer mit dem Riesenrad Bellevue und der Kulturhafen-Bühne Foto: Roland Morgen

Trier (rm.) 55 Meter hoch ist das mobile Riesenrad Bellevue am Zurlaubener Moselufer in Trier. Aus der Fliegerperspektive (hier in 600 Metern Höhe) wirkt es geradezu winzig. Ab der kommenden Woche wird es gänzlich von der Bildfläche verschwinden, denn die Bellevue-Saison in Trier endet nach gut drei Monaten am Sonntag, 5. September.