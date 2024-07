Frühherbstliche Temperaturen Wetteraussichten: Ist der Sommer schon wieder vorbei?

Letzte Woche war es endlich so weit: Der Sommer war in Deutschland angekommen. Bei über 30 Grad und Sonnenschein wurde am Samstag noch auf dem Trierer Altstadtfest gefeiert. Doch nun sind die Temperaturen drastisch nach unten gegangen. Das Wetter am heutigen Montagmorgen, 1. Juli erinnert eher an Frühherbst als an Sommer. Das Gewitter am Samstag hat für eine starke Abkühlung der Temperaturen um circa 10 Grad gesorgt. Müssen wir uns nun also vom Sommer verabschieden, bevor er so richtig angefangen hat?