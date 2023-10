Großprojekt bei Biewer Triers größte PV-Anlage: Sonnenstrom für mehr als 1.600 Haushalte

Es ist eines der letzten großen Bauvorhaben, das vom Stadtrat in der Amtszeit von Andreas Ludwig beschlossen wurde. Dabei geht es um jede Menge Energie. Im größten Solarpark Triers wird zwar vermutlich nicht so viel Strom erzeugt, um theoretisch 2.400 Haushalte zu versorgen, wie es im Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „BB 8 Fotovoltaikanlage Biewer“ nachzulesen ist. Es werden nach der Rodung und Aufbereitung des Areals aber immerhin so viele Fotovoltaik-Module aufgestellt, dass es rechnerisch für 1.600 Haushalte reichen würde. Diese Zahl nennt SWT-Sprecher Carsten Grasmück auf Volksfreund-Anfrage.