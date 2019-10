Trier Schöne Geste der Solidarität mit den Trierern jüdischen Glaubens: Nach dem antisemitischen Anschlag von Halle (der TV berichtete) haben Menschen vor der Synagoge in der Kaiserstraße Blumen und Kerzen abgestellt.

In Halle an der Saale hatte am Mittwoch ein 27-jähriger Rechtsextremer aus antisemitischen Motiven versucht, ein Massaker in der Synagoge anzurichten. Nachdem er nicht in das Gotteshaus gelangte, erschoss er eine Passantin sowie einen Mann in einem Dönerimbiss.