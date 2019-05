Kirche : Sologesang im Gottesdienst in der Pfarrkirche Heiligkreuz

Trier Das Hochamt in der Pfarrkirche Heiligkreuz wird am Sonntag, 19. Mai, um 9.30 Uhr in besonderer Weise musikalisch gestaltet. Zur Aufführung kommen die „Missa in simplicitate“ des Komponisten Jean Langlais sowie „Ave Maria“ von César Franck.

