Freizeit : Sommer, Sonne, Moselstrand

Trier-Nord Die neue Freizeitattraktion in Trier-Nord zieht schon vor der Eröffnung viele Menschen an. Ab sofort ist der Gastronomiebereich täglich bis 23 Uhr geöffnet. Wer mit dem Auto kommt, ist allerdings klar im Nachteil.

Wer die Umwandlung des Moselufers zum Freizeitareal mit Urlaubsstrandqualitäten erleben wollte, konnte das in den sozialen Netzwerken im Profil von Alexander Brittnacher täglich verfolgen. Doch nun ist die „Moselperle“ fertig, wie der Gastronom den neuen Moselstrand getauft hat. Es ist der zweite Versuch, ein besonderes Angebot am Flussufer zu machen. „Wir wollen den Menschen in Trier hier etwas Besonderes bieten“, verspricht der 41-Jährige, der auch das City-Beach auf dem Karstadt-Dach und die Gaststätten Sim und Altes Brauhaus betreibt.