Aussichten fürs Wochenende Brachiale Wetterwende steht an: Wie wird das Wetter zum Altstadtfest?

Der Fachmann appelliert an alle Sommerfreunde, diese Woche entsprechend noch ausgiebig zu genießen: „Wir wollen ja nicht unken, aber vielleicht heißt es am 31. August 2024: Der Sommer 2024 fand in der letzten Juniwoche statt.“ Aber wie sind denn nun die Aussichten für das Altstadtfest in Trier?