Für Kinder : Sommerferien-Kurse im fidibus-Garten

Trier Das Familienzentrumfidibus bietet trotz Corona ein Sommerferienprogramm an. Unter dem Motto „Natur – Kunst – Kulturzeit: nachhaltig – kreativ – fair“ finden verschiedene Ferien-Aktivitäten im fidibus-Garten in der Gratianstraße in Trier-Feyen statt.



Miteinander Fair-Ändern lautet die Themenreihe des Ferienangebotes für Kinder von 6 bis 10 Jahren sowie für Jugendliche von 11 bis 14 Jahren: Mit kreativen Upcycling-Ideen, Körperpflege mit wenigen Zutaten selbst herstellen, Zero Waste & DIY und vieles mehr.

In der letzten Ferienwoche findet ein Abenteuer-Tipi-Bau-Workshop für Kinder von 8 bis 13 Jahren statt.

Für Familien mit Kindern von 0 bis 6 Jahren bietet das Familienzentrum fidibus Aktivitäten im Garten mit Spielen auf Abstand, gemeinsames Singen, einer kreativen Musikwerkstatt sowie Eltern-Kind-Vormittage an.

Für alle Kinder, denen in den Ferien zuhause mal langweilig werden könnte, gibt es als Ferienangebote „Wundertüten to go“ mit verschiedenen Kreativ-Ideen zum Basteln und Werkeln.