Sommerfest : Abwechslungsreiches Programm auf dem Uni-Gelände in Trier

Trier Unter dem Titel „back@home“ findet am 11. August von 11 bis 17 Uhr in und um St. Augustinus, Im Treff, auf dem Uni-Gelände in Trier ein Sommerfest statt. Es beginnt mit einem Gottesdienst um 11 Uhr.

