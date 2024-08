Sommerfest Viel Applaus für junge Darsteller bei Sommerfest der Karl-May-Freunde in Pluwig

Am Samstag und Sonntag war die Freilichtbühne in Pluwig fest in der Hand der beiden Blutsbrüder Winnetou und Old Shatterhand. Anlässlich ihres Sommerfests präsentierten die Karl-May-Freunde ein abwechslungsreiches Programm. Nachmittags wurde es mit der Ankunft der Reiter eröffnet. „Vielen Dank an alle Reiter, die den Weg und die Anstrengungen bei diesem Wetter auf sich genommen haben“, sagt der Vereinsvorsitzende Frank Lempges. An den Essensständen gab es Bratwurst, Pommes oder auch Eis. Für Abkühlung bei den heißen Temperaturen sorgte das Angebot an verschiedenen alkoholischen und alkoholfreien Getränken.