Gemälde und Skulpturen : Sommerfest in der Kunstakademie in Trier

Sommerfest in der Kunstakademie in Trier

Trier Der Förderkreis der Europäischen Kunstakademie veranstaltet am Donnerstag, 8. August, das jährliche Sommerfest „Eintritt frei!“

Ab 17 Uhr sind in der Kunstakademie in Trier sieben Ateliers für die freie Besichtigung geöffnet. Auf den Staffeleien stehen Gemälde der Sommerakademie-Absolventen und ihrer Lehrer aus den Bereichen Grundlagen und Zeichnungen (Porträt, Figur) und Druckgrafik (Siebdruck, Holzschnitt) sowie gegossene Skulpturen und Metall-

skulpturen auf dem Bildhauer-Hof direkt am Eingang.