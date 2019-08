Feier : Sommerfest zum 50-jährigen Bestehen der RK Trier-Filsch

Trier-Filsch Die Reservistenkameradschaft (RK)Trier-Filsch feiert am Freitag und Samstag, 16. und 17. August, anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens ihr Sommerfest auf dem Bolzplatz in der Ahrstraße in Trier-Filsch.

Am Freitagabend werden um 18 Uhr die Stände geöffnet. Traditionell ist der Spießbraten aus dem Smoker eine Besonderheit. Ab 20 Uhr spielt Alleinunterhalter Gerd Brandscheid.