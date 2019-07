Für Kinder : Circus Ronaldo im Palastgarten Trier

Trier (red) Umringt von Grabkreuzen, alten Musikinstrumenten und Zirkusrequisiten – den Hinterlassenschaften der verstorbenen Zirkusmitglieder –, taucht Danny Ronaldo tief ein in die vergessene Welt der großen Zirkusfamilien und Familienzirkusse.

Mit Fidelis Fortibus hat er ein melancholisches Stück Zirkustheater geschaffen, das die traditionelle Manegenkunst in einer großen Breite würdigt. Im Rahmen des SommerHeckMecks gastiert der Circus Ronaldo am Freitag, 19., und Samstag, 20. Juli, um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 21. Juli, um 18 Uhr im Zelt im Palastgarten Trier. Die Karten kosten 14 Euro und sind unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich. Foto: Benny de Grove