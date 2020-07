Für Kinder : Wandern mit dem Kinderschutzbund

Trier Der Deutsche Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband Trier veranstaltet in den Sommerferien jeden Mittwoch von 10 bis 16 Uhr eine Sommerwanderung. Es stehen Ausflüge in Wälder und an Wasserstellen in der Umgebung mit Picknick an.



