Extra zur EM Sonderflüge von Ryanair: Tausende Fußball-Fans reisen über den Hahn an

Wenn in zwei Wochen die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland beginnt, werden Zigtausende Fans aus ganz Europa erwartet. Und einigewerden vermutlich auch über den Flughafen Hahn einreisen – vor allem aus England. Der Hunsrück-Airport erwartet Tausende Anhänger der Three Lions. Ihre Mannschaft spielt am 20. Juni im zweiten Spiel gegen Dänemark und zwar im Deutsche Bank Park in Frankfurt – 120 Kilometer entfernt vom Hahn.