Umfrage : Sommer, Sonne, Eis und Hängematte – Wie Trierer den Sommer zu Hause genießen

Wir haben Trierer gefragt, wie sie den Sommer zu Hause genießen. Marie Scherber. Foto: TV/Eva Schöben

Trier Der Sommer ist nun endlich da – doch was macht man mit seiner ganzen Zeit? Viele verreisen wegen Corona nicht, sondern genießen das gute Wetter zu Hause. Wie, das haben sie uns erzählt.

Warme Temperaturen, leichte Kleidung, ausgelassene Stimmung – die Menschen in Trier zieht es nach draußen in die Sonne. Doch wie ist der zweite Corona-Sommer für die Menschen in der Region und was haben sie für Pläne? Wir haben uns umgehört.

Uwe Segieth, 65, Trier: „Eis, den Strand, gute Laune und freundliche Menschen ohne Maske mag ich am meisten. Ansonsten war ich letzte Woche an der Nahe entlang Rad fahren, das habe ich in nächster Zeit öfters vor.“

Miriam S. und Marvin L., 27 und 8, Trier: (Miriam) „Die Luft ist angenehm warm, die Sonne gibt einfach ein schönes Gefühl auf der Haut.“ (Marvin) „Ich hätte gern einen Sommer, in dem Corona rum ist und dass es etwas windig und sonnig ist. Und Eis.“

Miro Rosenthal, 60, Trier: „Am meisten mag ich die Sonne, die Freundlichkeit der Menschen, die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Auch dass an meinem Schmuckstand mehr verkauft wird durch Urlauber. Selbstverständlich läuft bei mir jetzt alles besser, als im Winter wo jeder einen Schal trägt und so nichts sieht. Im Frühling und Sommer ist das eine ganz andere Situation, wie jeder einzelne sich schmückt. Durch das Abklingen der Corona-Pandemie muss ich erstmal Geld verdienen, vor allem als Künstler. Wer weiß, was sonst noch auf mich zu kommt. Da habe ich erstmal keine Zeit für Urlaub.“

Jocy P., 25, Trier: „Ich bin gerade erst her gezogen und kenne mich hier in der Gegend noch nicht so gut aus. Aber am meisten freue ich mich darauf im Freibad schwimmen zu gehen und einfach das gute Wetter zu genießen.“

Laura R., 24, Trier: „Besonders freue ich mich auf warme Sommerabende. Zusammen mit Freunden im Garten um ein kleines Lagerfeuer sitzend, Lichterketten um einen herum, und so dann entspannt den Tag ausklingen lassen.“

Angelika M., 58, Trier: „Tatsächlich esse ich eher wenig Eis, aber heute gönne ich mir das bewusst mal. Am Wochenende zum Beispiel war ich mit einer Freundin wandern. Das ist eines meiner Hobbies, und das kann man momentan ja auch ganz gut machen trotz der Situation. Es kam mir bis jetzt noch gar nicht so vor als wäre es Sommer, und deswegen zelebriere ich jetzt in meiner Mittagspause immer den Sonnenschein. Ansonsten mag ich am Sommer auch, dass es so lange hell ist und man eben auch nach der Arbeit noch schön etwas machen kann, vor allem mit Freunden spazieren gehen und einfach die Natur genießen.“

Jessica Wagner, 22, Gronig: „Mir gefällt am Sommer gut, dass es abends so lange hell und warm ist. Gerade wenn das Wetter so schön ist, macht es immer Spaß, sein kaltes Getränk oder einfach nur sein Eis zu genießen. Besonders wenn ich es mir mit einem spannenden Buch in meiner Hängematte gemütlich mache. Außerdem sitze ich dann gerne abends länger mit Familie oder Freunden draußen und grille. Normalerweise ist für mich ein wichtiger Teil vom Sommer auch, in Urlaub zu fahren. Letztes Jahr war ich noch in Deutschland an der Nordsee, aber dieses Jahr wird der Urlaub wohl eher daheim in den eigenen vier Wänden stattfinden.“

Marie Scherber, 23, Trier: „Im Sommer plane ich auf jeden Fall, meine Freunde zu treffen, viel draußen zu tun, besonders weil man im Online-Semester an der Universität Trier besonders drinnen war, vorm PC. Einfach rauskommen und das Sommer-Feeling genießen. Reisen habe ich jetzt noch nicht geplant, wahrscheinlich muss ich viel arbeiten, aber vielleicht kann man ja mit Freunden ein Wochenende in der Natur campen gehen.“

