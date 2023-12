Das Wetter vor Weihnachten Sonne, Nebel und ein stürmischer Ausblick auf die Woche

Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach Auflösung von örtlichem Nebel vielerorts heiter bis wolkig. In der Eifel ist es auch tagsüber stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag mitteilte. Je nach Sonnenscheindauer erreichen die Höchsttemperaturen auch in Hochlagen bis neun Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, im Bergland kann es starke Böen geben.