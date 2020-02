Vortrag : Sonntags-Matinee des Theologischen Quartetts Trier

Trier Die nächste Sonntags-Matinee des Theologischen Quartetts Trier mit Vortrag und anschließender Diskussion findet am Sonntag, 9. Februar, um 11 Uhr im Palais Walderdorff am Domfreihof 1b in Trier statt.



