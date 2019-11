Trier : Søstrene Grene eröffnet Store in Trier am Freitag

Søstrene Grene eröffnet Store in Trier am Freitag

Trier Darauf haben viele Shopping-Fans lange gewartet: Das dänische Einzelhandelsunternehmen Søstrene Grene eröffnet am Freitag, 15. November, 9.29 Uhr, in der Simeonstraße 45 einen Søstrene Grene Store (der TV berichtete).

Es ist laut Angaben des Unternehmens sein 50. Geschäft in Deutschland, das Waren unter anderem aus den Bereichen Wohnen und Einrichtung, Küche, Schule und Büro, Weihnachtsdekoration und Partyartikel anbietet. In Trier wird den Kunden ein festlicher Eröffnungstag mit klassischer Musik geboten. Die ersten 144 Kunden erhalten einen Gutschein für einen Stuhl von Søstrene Grene. Die Eröffnung der Filiale Nr. 50 in Trier zeige, so das Unternehmen, dass Deutschland unter den 17 Ländern, in denen die Marke vertreten sei, der zweitgrößte Markt sei.