Konzert Soul, Pop und Smooth Jazz in der Karlsmühle in Mertesdorf

Songs von Al Jarreau, Sting, Stevie Wonder und vielen mehr spielen am Mittwoch, 27. März, 20 Uhr, Bassically Vocals & Band in der Karlsmühle in Mertesdorf. Mit im Gepäck haben die Musiker aus der Pfalz ihr Album „Bassically Vocals“. red