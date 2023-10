Oswald von Nell-Breuning-Preis Festakt in Trier: Katholische Frauen für ihre Arbeit geehrt (Fotostrecke)

Alle zwei Jahre verleiht die Stadt Trier zum Andenken an den großen Trierer Sozialethiker Oswald von Nell-Breuning den nach ihm benannten Preis. In diesem Jahr geht die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung an den Sozialdienst katholischer Frauen. Der Preis wird zu gleichen Teilen an den Verband auf Bundesebene wie an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Trier verliehen.