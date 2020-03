Vortrag : Sozialer Schutz für Selbständige, Informationsveranstaltung in Trier

Trier Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz bietet am Donnerstag, 5. März, 16.30 Uhr, zum Thema „Selbstständig – Richtig und gut rentenversichert?“ eine Informationsveranstaltung in der Auskunfts- und Beratungsstelle, Herzogenbuscher Straße 54, in Trier an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hierbei geht es um den sozialen Schutz Selbstständiger, die Beitragszahlung und Fristen sowie die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung für Selbstständige. Kostenlose Anmeldung unter: aub-stelle-trier@drv-rlp.de oder

Telefon 0651/14550-0.

(red)