Sozialer Wohnungsbau : Frohe Mieter und ein Himmel voller Geigen

Flankiert von Oberbürgermeister Wolfram Leibe und ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer lässt sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer in einer der neuen Wohnungen von den Projektverantwortlichen erklären, wie sozial geförderter Wohnungsbau auf hohem Niveau aussehen kann. Foto: Rainer Neubert

Trier-Süd Geförderter Wohnungsbau kann auch für Investoren interessant sein. Das zeigen zwei neue Mehrfamilienhäuser in Trier-Süd. Zum Bewohnerfest kam sogar die Ministerpräsidentin.

Der Wettergott meint es am Freitag nicht gut. Beim Bewohnerfest der beiden neuen Mehrfamilienhäuser in der Hohenzollern- und der Franz-Altmeier-Straße regnet es zeitweise in Strömen. Ehrengast Ministerpräsidentin Malu Dreyer nimmt das ebenso mit Humor wie Oberbürgermeister Wolfram Leibe und der Chef der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz, Ulrich Dexheimer, der ebenfalls aus Mainz angereist ist. Und solange die kurzfristig herbeigeschafften Pavillons dicht halten, lassen sich auch die Bewohner der 34 neuen Wohnungen die Stimmung nicht verderben.

„Ich bin wirklich sehr zufrieden hier“, lobt Roswitha Thömmes ihr neues Zuhause. Anfang Januar ist die 75-Jährige aus Morbach in eine der sozial geförderten Wohnungen gezogen. „Hier ist alles altersgerecht. Das Bad ist toll. Und der große Balkon ...“ Über die Möglichkeit, die neuen Nachbarn kennenzulernen, freut sie sich. „Denn in der Wohnung hört man von denen gar nichts.“

Foto: Rainer Neubert 9 Bilder Impressionen von einem außergewöhnlichen Wohnungsprojekt.

Info Immprinzip schafft bezahlbaren Wohnraum Die 34 neuen Wohnungen in Trier-Süd sind ein Projekt der Firma Immprinzip. Deren Gesellschafter Jürgen Raber, Martin Koch und Jan Eitel, sind auch Gesellschafter der eigens für die beiden Gebäude gegründeten Eigentumsgesellschaft „Wohnraumentwicklung Trier-Süd“. Ziel von Immprinzip ist es, schnell, ökologisch, hochwertig und bezahlbar mit Blick auf die Bedürfnisse der Mieter zu bauen.

Was die alleinstehende Seniorin mit ihren Worten erzählt, beschreibt im Wesentlichen die Philosphie der für die Neubauten verantwortlichen Projektentwicklungsgesellschaft mit dem Namen Immprinzip: „Wir bauen hochwertigen Wohnraum zu bezahlbaren Preisen“, sagt Jan Eitel, der gemeinsam mit seinen Partnern Martin Koch und Jürgen Raber die Geschäfte führt. Bezahlbar heißt in diesem Fall eine monatliche Nettokaltmiete von sechs bis sieben Euo pro Quadratmeter. „Das ist nur möglich, weil wir alle üblichen Prozesse am Bau hinterfragen und ohne Denkverbote neue Wege gehen.“

So basiere die Architektur für alle Gebäude der Immprinzip auf einem wiederholbaren Grundraster, das sich an den maximalen Wohnungsgrößen für den sozial geförderten Wohnungsbau orientiere. Auch bei Bau- und Dämmstoffen geht Immprinzip neue Wege, um die hohen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. „Unsere Gebäude sind eine Kombination aus Holzständerbauweise mit Stahlstützen.“ Wie sehr sich diese neuen Ansätze auszahlen, zeigt das zinsgünstige Darlehen von 3,4 Millionen Euro, das die ISB gewährte. 800 000 Euro gibt es zusätzlich als Tilgungszuschüsse.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die schon beim Spatenstich vor 18 Monaten dabei war, ist von der Qualität der Gebäude begeistert, und sieht sie als Vorbild für ähnliche Projekte. „Wir haben viel Geld in den Förderprogrammen. Wo sind die Städte und Investoren, die zugreifen und bezahlbaren Wohnraum schaffen?“

Oberbürgermeister Wolfram Leibe freut sich über das Lob der Landeschefin für die 25 Prozent-Quote für sozialen Wohnungbau bei Neubaugebieten. „Wir werden ab dem ersten Quartal 2020 endlich die Wohnungsbaugesellschaft haben, um die städtischen Wohnungen sanieren zu können“, skizziert er den Weg, wie Trier Fördermttel nutzen will. Die notwendigen Regularien werde der Stadtrat Ende Januar beschließen. Die neuen Gebäude in Trier-Süd bezeichnet er als Logenplatz in der Stadt. „Hier zeigt sich, dass innovative private Investoren mit der Schaffung sozialen Wohnraums Geld verdienen können.“

Beim Nachbarschaftsfest zur Eröffnung der 34 neuen Wohnungen kommt die Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit zufriedenen Bewohnern ins Gespräch. Foto: Rainer Neubert