Gerichtsverfahren : Sozialversicherungsbetrug im Friseursalon? Arbeitgeber aus Trier vor Gericht

Trier Ein 41-Jähriger soll seinen Angestellten das Kurzarbeitergeld vorenthalten und für sie keine Beiträge zur Kranken- sowie Sozialversicherung bezahlt haben. Jetzt steht er wegen Veruntreuung und Betrugs vor Gericht.

Das ist der Hintergrund einer Gerichtsverhandlung, die am Donnerstag, 28. Juli, am Amtsgericht Trier ansteht. Der 41-jährige Betreiber eines Friseursalons muss sich wegen der Veruntreuung des Lohns von zwei seiner Mitarbeiter in 23 Fällen sowie in zwei Fällen wegen Betrugs verantworten.