Trier Die gute Nachricht für die Stadt Trier: Die Kosten für die Behebung der Baumängel soll das Bauunternehmen tragen. Die schlechte Nachricht: Der Einzugstermin verzögert sich weiter.

Ein bisschen ist es so wie mit einem Geschenk, das man nicht auspacken darf. Oder ein leckeres Gericht – essen verboten. Denn die 43 Wohnungen in der großen Wohnanlage in der Carl-Carstens-Straße, die zwar direkt an Trier-Tarforst grenzt, aber zur Gemarkung des Stadtteils Filsch gehört, sind fix und fertig uns zum Einzug bereit.