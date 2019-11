Info

Rund 3800 Sozialwohnungen gibt es derzeit in Trier, Mietwohnungen mit gedeckelten, günstigen Mieten für Bürger, die bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten also. Bis Ende 2021 fallen von den alten Sozialwohnungen allerdings 1041 aus der gesetzlichen Frist für die Mietpreisbindung, zu der sich die Investoren im Gegenzug für günstige Kredite verpflichtet haben. Neu entstanden sind zwischen 2015 und 2018 in Trier dagegen nur 376 Sozialwohnungen. Geht es in diesem Tempo weiter, wird der Druck auf dem Trierer Mietwohnungsmarkt weiter steigen.

500 Bewerbungen von Bürgern, die auf der Suche nach einer günstigen (Sozial-)Wohnung sind, gehen pro Jahr bei der Stadt ein. „Nur ein Bruchteil davon kann mit städtischen Wohnungen versorgt werden“, erklärte eine Rathausmitarbeiterin bei einer Expertenanhörung im März dieses Jahres.

Die Einkommensgrenzen wurden mit den neuen Förderprogrammen der landeseigenen Investitions- und Strukturbank (ISB) zum Jahr 2017 deutlich angehoben. Wohnberechtigungsscheine für öffentlich geförderten Wohnraum erhalten nicht nur finanziell schwache, sondern auch Familien der Mittelschicht. Je nach Förderprogramm liegt beispielsweise für zwei Erwachsene mit zwei Kindern die Obergrenze beim Familien-Bruttojahreseinkommen zwischen knapp 50 000 Euro und knapp 80 000 Euro.