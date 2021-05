Serie „Landmarken“, Teil 3 : Wenn Erdzeitalter durcheinander geraten

Igel Serie „Landmarken“: Am Igeler Sprung nahe Trier hinterlässt eine geologische Verwerfung ein spannendes Landschaftsbild.

Irgendwann müssen gewaltige Kräfte auf die Felsen am sogenannten Igeler Sprung westlich von Trier gewirkt haben. Rötlicher Buntsandstein und grau-weißer Muschelkalk stehen nebeneinander auf nahezu gleicher Höhe – das kann erdgeschichtlich so nicht stimmen. Sonst liegen nämlich jüngere Gesteinsschichten über älteren. Folglich müsste der Buntsandstein unterhalb zu finden sein, denn er entstand bereits in der Trias, einem Erdzeitalter vor 251,9 bis 201,3 Millionen Jahren. Der Muschelkalk ist deutlich jünger. Tatsächlich aber stehen beide Gesteine fast senkrecht zueinander.