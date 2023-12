Miniaturausgabe von Trierer Zentrale Wiedereröffnung nach der Flut: So modern ist die Kordeler Sparkassen-Filiale jetzt

Es war eines der vielen Gebäude, die dem Hochwasser im Juli 2021 zum Opfer fielen. Die Sparkassen-Filiale im Kreuzfeld 2 in Kordel musste aufgrund erheblicher Beschädigungen durch die Wassermassen umfassend saniert werden. Mehr als zwei Jahre nach der Katastrophe können die Kunden in der Bank nun wieder ein und aus gehen. Am 8. Dezember wurde die Filiale offiziell eingeweiht und wiedereröffnet.