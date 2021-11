Trier : Sparkasse spendet 123 500 Euro

Trier Die Sparkasse Trier hat als Hilfe nach der Hochwasserkatastrophe 50 000 Euro an die Verbandsgemeinde Trier-Land für die Gemeinden im Kreis, 50 000 Euro an die Gemeinschaft Ehranger Ortsvereine für Trier-Ehrang, je 5000 Euro an den Kreisfeuerwehrverband Trier-Saarburg und den Stadtfeuerverband Trier, 10 000 Euro an den DRK-Kreisverband Trier-Saarburg und 3500 Euro an den Helferverein des THW Saarburg gespendet.