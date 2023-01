Aus Sicherheitsgründen : Sparkasse Trier ändert Öffnungszeiten von Geldautomatenstandorten - Was jetzt zu beachten ist

Sparkasse Trier ändert Öffnungszeiten von Geldautomatenstandorten - Was jetzt zu beachten ist

Trier Wegen der Gefahr von Geldautomatensprengungen ergreift die Sparkasse Trier jetzt erhöhte Sicherheitsvorkehrungen und ändert die Öffnungszeiten bei zahlreichen Standorten von Geldautomaten. Was das für Bankkunden bedeutet und wann und wo Geldabheben ab jetzt möglich ist.

„Die derzeitige Welle von Sprengattacken auf Geldautomatenstandorte ist massiv. Für unsere Filialen und Standorte führen wir regelmäßig Gefährdungsanalysen durch. Es gilt unbedingt zu vermeiden, dass Menschen verletzt werden,“ so Vorstand André Polrolniczak.

Auf dieser Grundlage hat die Sparkasse Trier entschieden, ab sofort an verschiedenen Standorten die Zugänge nachts von 0 Uhr bis 6 Uhr morgens zu schließen. Das betrifft die Filialen in Mehring und Pluwig sowie die SB-Standorte in Ayl, Beuren, Farschweiler, Konz-Karthaus, Mertesdorf, Ralingen, Schillingen, Temmels, Thomm, Trassem, Trier Castelforte, Trier Diedenhofener Straße, Wasserliesch und Welschbillig.