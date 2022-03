Kündigungswelle : Sparkasse Trier kündigt tausende Prämienspar-Verträge - wegen zu hoher Zinsen für Kunden

Kontinuierliches Sparen soll durch das Prämiensparen belohnt werden. Weil die Sparkasse Trier zu hohe Zinsen zahlen müsste, hat sie rund 5400 Prämienverträge gekündigt. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Trier Jahrelang haben mehrere Tausend Kunden monatlich Geld in ihre Prämiensparverträge eingezahlt. Nun kündigt die Sparkasse Trier rund 5400 dieser Verträge. Was bedeutet das für die Sparer und ihr Geld? Und wie sieht es bei anderen Sparkassen in der Region Trier zum Thema aus?