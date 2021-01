Kostenpflichtiger Inhalt: Kreditinstitut : Nach dem Umbau bündelt Sparkasse Trier Abteilungen an einem Standort

Hier wird gebaut. Das Gebäude der Sparkasse Trier in der Theodor-Heuss-Allee wird saniert und umgestaltet. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Die Sparkasse Trier steckt mitten in einem Umstrukturierungsprozess. Ein Teil davon ist der Umbau des Standorts in der Trierer Theodor-Heuss-Allee. Am Dienstag sollen weitere Einzelheiten genannt werden. Was bisher rund um die Arbeiten und die sich daraus ergebenden Konsequenzen bekannt ist.