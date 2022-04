Öffnungszeiten : Warum und wo die Schalter der Sparkasse Trier anders als bisher öffnen

Wer künftig Geld am Schalter der Sparkasse abheben möchte, muss sich in 21 Filialen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg auf neue Öffnungszeiten einstellen. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Trier Das klassische Schaltergeschäft in den Banken wird offensichtlich immer mehr zur Ausnahme. Darauf reagiert nun die Sparkasse Trier. Zum 1. Mai stehen Veränderungen im Serviceangebot an.

Was diese Anpassung bedeutet, kann jeder Kunde zwar auf Anhieb nicht auf der Homepage der Sparkasse finden. Dafür jedoch als Ankündigung bei der Nutzung der Geldautomaten. Dort wird mitgeteilt, worauf sich Kunden ab dem 1. Mai einstellen können: Es gibt große Filialen (Simeonstraße Trier, Viehmarkt Trier, Konz, Saarburg, Hermeskeil und Schweich), die weiterhin montags bis freitags geöffnet sind. In vielen Filialen werden die Öffnungszeiten jedoch reduziert (siehe Info). Zwei Beispiele: Bisher hat die Föhrener Filiale montags, mittwochs und freitags am Vor- und am Nachmittag geöffnet. An Dienstagen und Donnerstagen nur vormittags. Künftig ist die Filiale montags, mittwochs und donnerstags geschlossen. Dienstags und freitags ist zwar vor- und nachmittags geöffnet. Die maximale tägliche Öffnungszeit beträgt aber ab Mai fünf Stunden. Aktuell sind es sechseinhalb Stunden. In Tawern, ähnlich wie Föhren nicht gerade eine kleine Gemeinde, hat die Sparkassenfiliale zumindest vormittags von Montag bis Freitag geöffnet. Bald nur noch montags und donnerstags.