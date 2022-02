Bankgeschäfte : Keine Zustimmung zur Gebührenerhöhung: Bis zu 1000 Kunden der Sparkasse Trier droht Konto-Stilllegung

Trier Von rund 1000 Kunden fehlt der Sparkasse Trier derzeit noch die rückwirkende Einwilligung zur Erhöhung der Kontogebühren im vorigen Jahr. Wer sich binnen der nächsten 14 Tage nicht meldet, dem wird das Konto gekündigt.

Sparkasse hat Kunden um Zustimmung über alle Kanäle gebeten

Nach dem BHG-Urteil verschickte die Sparkasse Trier, die in der Stadt und im Landkreis Trier-Saarburg insgesamt rund 110.000 Kunden hat, entsprechende Briefe. Kontoinhaber konnten entweder per Brief, vor Ort in den Filialen, im Online-Banking und zuletzt sogar an den Geldautomaten der Sparkasse rückwirkend ihr Einverständnis zu der Gebührenerhöhung erklären. „Der allergrößte Teil hat das auch getan“, erklärte Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Peter Späth bei einem Pressegespräch am Mittwoch.