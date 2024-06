Neue Feuerwache und Leitstelle Spatenstich für Trierer 146-Millionen-Euro-Projekt

In kleinen Gruppen wurden am Freitagnachmittag interessierte Bürger nach Anmeldung über das Gelände geführt, auf dem bis Anfang vergangenen Jahres das Polizeipräsidium stand. Auf Schautafeln in der größten Baugrube der Stadt Trier konnten die staunenden Frauen und Männer sehen und nachlesen, dass an gleicher Stelle ein Bauvorhaben der Superlative startet. In zwei großen, vom Stuttgarter Büro Wulf Architekten geplanten Gebäuden werden drei unterschiedliche Projekte realisiert: die neue Hauptfeuerwache mit Rettungswache sowie die integrierte Leitstelle für Trier, die vier benachbarten Kreise und den Landkreis Birkenfeld.