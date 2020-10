Wohnungsbau : Spatenstich für das Wohngebiet Castenau Mattheis in Trier

Foto: Rainer Neubert

Trier-Feyen Mit einer Fläche von 40 Hektar ist das Baugebiet Castelnau Mattheis in Trier-Feyen das derzeit größte in der Stadt. Dabei wird das ehemalige Panzerübungsgelände der französischen Kaserne Castelnau in ein Wohngebiet umgewandelt.

Es liegt unmittelbar neben dem FFH-Schutzgebiet Mattheiser Wald. Von der Gesamtfläche werden deshalb nur 14 Hektar als Bauland verwendet und große Abstandsflächen eingehalten. Das hat EGP-Geschäftsführer David Becker am Donnerstag beim Spatenstich mit Baudezernent Andreas Ludwig und Ortsvorsteher Rainer Lehnart betont. Oberbürgermeister Wolfram Leibe konnte wegen Besprechungen zur Corona-Lage nicht anwesend sein und wurde von Nadja Driessen (Lenkungsgruppe des landesweiten Bündnisses für bezahlbares Bauen und Wohnen) vertreten.