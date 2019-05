Denkmäler : Spaziergang zu schönen Häusern in Trier-Süd

Trier In Trier-Süd gibt es viele bemerkenswert schöne Hausfassaden, es lohnt sich, mit offenen Augen durch den Stadtteil zu gehen, und den lebendig gestalteten öffentlichen Straßenraum zu erleben, zu schauen und zu staunen.

In ihrer Serie „Fassadenwanderungen“ stellt die CDU Trier-Süd am Sonntag, 12. Mai, einige charakteristische Häuser vor. Der Treffpunkt ist um 16 Uhr an einem Neubau, dem „Haus der Köpfe“ in der Lorenz-Kellner-Straße 8, dessen Gestaltung Bauherr Alexander Stehle erläutert. Weiter geht es mit Jo Dietzen über die Südalle mit Fischerbrunnen, Bastion und Neutor in die Saarstraße mit ihren prächtigen Villen.