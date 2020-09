Landtagswahl 2021 : SPD setzt auf soziales Miteinander

Ihr Ziel ist, bei der Landtagswahl im nächsten Jahr das Direktmandat für die SPD zu erobern (v.l.): Katarina Barley, Dirk Bootz, Ingeborg Sahler-Fesel, Julia Bengart und Verena Hubertz. Foto: Martin Recktenwald

Kasel/Trier Mit mehr als 90 Prozent der Stimmen haben die SPD-Delegierten Dirk Bootz zum Kandidaten des Wahlkreises 24 für die Landtagswahl im kommenden Jahr gekürt. Als B-Kandidatin wird ihm Julia Bengart zur Seite stehen.

Ein Heimspiel war die Wahlkreiskonferenz Trier/Schweich für den Kaseler Dirk Bootz ohnehin, denn die 41 Delegierten waren im Gemeindehaus seines Heimatsorts zu Gast. Dazu bekam er Rückenwind von seiner Vorgängerin Ingeborg Sahler-Fesel, die nach 15 Jahren im Landtag nicht erneut kandidiert, sowie von Katarina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments und Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Und am Applaus ließ sich ablesen, dass Bootz in seiner Vorstellungsrede für die Delegierten die richtigen Punkte ansprach.

Mit Blick auf die Covid-19-Pandemie sei man in Rheinland-Pfalz gut aufgestellt, meinte der Kandidat. „Ich bin froh, dass wir in dieser Situation eine Ministerpräsidentin haben, die keine Starallüren hat“, kommentierte er mit einem Seitenhieb auf Bayern. Zentral bleibe der Schutz der Gesundheit. Gleichzeitig müsse es sozial zugehen, sagte der Kreisvorsitzende. Als Beispiel für die Bundesebene wurde die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes angeführt, die man gegen Widerstände auch in der Koalition durchgesetzt habe. Bezogen auf die Region wurde Bootz‘ vehementer Einsatz für die Öffnung des Mertesdorfer Freibads genannt, der allerdings keine politische Mehrheit gefunden hatte.

Info Zur Person: Dirk Bootz Als A-Kandidat für den Wahlkreis 24 (Teile des Kreises Trier-Saarburg und der Stadt Trier) schickt die SPD den Kaseler Dirk Bootz ins Rennen. Der 42-Jährige ist Kaufmann für Bürokommunikation, er ist verheiratet und hat drei Kinder. Neben seinem politischen Engagement auf vielen Ebenen von der Ortsgemeinde bis zum Kreis ist er ehrenamtlich aktiv als erster Vorsitzender der Winzerkapelle Kasel und zweiter Vorsitzender im Karnevalverein Trier-Ruwer.

Als „Jung‘ aus dem Ehrenamt“ wolle er sich für dieses gesellschaftliche Engagement stark machen, kündigte Bootz an. Stellvertretend nannte er die Feuerwehr. Sie erfahre durch den immer häufiger auftretenden Starkregen zusätzliche Belastung und verdiene daher Unterstützung durch das Land. In der Bildungspolitik sieht der Kandidat ein weiteres Betätigungsfeld. Als Vater dreier Kinder und durch seine Frau, die Leiterin einer Kita, erhalte er viele Einblicke in diesen Bereich. Er warnte davor, die durchgehende Gebührenfreiheit in Rheinland-Pfalz anzutasten: „Finger weg davon! Diesen Erfolg lassen wir uns nicht mehr wegnehmen.“

Ein klares Plädoyer für die europäische Idee lieferten gleich mehrere Redebeiträge. Durch die einseitige Grenzschließung zu Luxemburg habe man im Frühjahr erfahren, wie eine Politik aussieht, die sich nur auf den eigenen Staat konzentriert. „Bilder von Grenzpolizisten mit Maschinengewehren auf den Brücken – das hat bei unseren Nachbarn traumatische Emotionen geweckt“, kritisierte Barley. Wie wichtig aber der europäische Zusammenhalt für den Frieden sei, unterstrich Mützenich. In diesem Jahr hätte es in Europa zum Krieg kommen können, wenn nicht Griechenland und die Türkei an den Verhandlungstisch gebracht worden wären.